Liberoquotidiano.it - Regionali: Schlein, 'Il Pd ha ritrovato l'anima, Meloni stiamo arrivando'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 20 nov (Adnkronos) - "Il 2024 è stato un lungo anno elettorale e noi siamo soddisfatti perché si sta vedendo che un'alternativa alla destra c'è. Nelle Regioni in cui si è votato siamo partiti 6 a 1 per loro e ora siamo 4 a 3.". Lo dice Ellyal Corriere della sera. "Il risultato del Pd, che ha fatto il 43% in Emilia-Romagna e più del 30 in Umbria, è notevolissimo. Siamo cresciuti di 8 punti rispetto alle scorsema anche alle Europee di qualche mese fa", spiega la segretaria dem che tra l'altro sottolinea: "Da quando sono segretaria il Partito democratico è cresciuto in tutte le competizioni elettorali sia dove abbiamo vinto sia dove abbiamo perso, ma non ha nessuna presunzione di autosufficienza ed è il motivo per il quale siamo quelli più testardamente unitari e continueremo su questa strada perché non abbiamo nessuna volontà di fare da soli.