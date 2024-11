Frosinonetoday.it - Ragazza perde il controllo dell'auto e si ribalta

Leggi su Frosinonetoday.it

Tanta paura ieri nella tarda serata per una giovane residente in provincia di Latina che ha perso ila suae si èta. Ma vediamo con calma cosa è successo. Intorno alle 23.30 in territorio di Giuliano di Roma e per la precisione su Via Monti Lepini al km 16, una Smart.