Corriereadriatico.it - Raffiche di vento sulle Marche: già oltre 100 interventi dei vigili del fuoco. Ecco le previsioni per le prossime ore

Leggi su Corriereadriatico.it

ANCONA - Emergenza in tutto il territorio, poche differenze da Pesaro ad Ascoli con idelche sono al lavoro sin dalla notte scorsa per far fronte alle numerose richieste legate al.