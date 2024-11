Parmatoday.it - "Radiografia al torace con urgenza a 10 giorni: primo posto libero tra 3 mesi, nel privato tra due giorni"

Liste d'attesa molto lunghe, anche se si tratta di richieste per gli esami con urgenze brevi a dieci. Ciò significa che dovrebbero essere garanti dal servizio sanitario pubblico entro quella scadenza. Ma non è sempre è cosi. Un nostro lettore ha deciso di raccontarci la sua storia. "So che.