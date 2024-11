Fanpage.it - Qual è l’età giusta per adottare un cucciolo di cane: quanti mesi bisogna aspettare e perché

In Italia è vietato separare i cuccioli dalla mamma prima che compiano i dued'età; in questo lasso di tempo infatti le cure parentali sono fondamentali per i cuccioli appena nati. Vediamoi sono i passaggi più importanti e, in alcuni casi, sarebbe meglio lasciarli anche più tempo insieme alla loro famiglia.