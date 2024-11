Perugiatoday.it - Punta con l'auto e investe un 17enne davanti al Commissariato: condannato a 4 anni di reclusione

Leggi su Perugiatoday.it

Quattrodie risarcimento da stabilire in sede civile. È la condanna patteggiata da un albanese di 24per aver investito con l’un, egiziano, con il quale aveva avuto una discussione.Il 24 maggio il 24enne era andato in, a Città di Castello, per.