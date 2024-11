Casertanews.it - Progetto migranti da 6 milioni, 17 indagati a Caserta. C'è anche una suora

Leggi su Casertanews.it

Documenti falsi per ottenere fondi per circa 6di euro per l’integrazione dei. E’ questo il fulcro di un’inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere che ha portato all’iscrizione nel registro deglidi 17 persone, fra cui ex dipendenti comunali, unae alcuni.