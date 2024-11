Ilpescara.it - Pettinari sull'ascensore incendiato a Fontanelle: "In questa zona è guerra aperta, servono esercito e forze dell'ordine h24"

«Ieri sono stati fatti 2 sfratti delicatissimi in via Caduti per Servizio da noi richiesti da anni enotte hanno messo fuoco nello stesso stabile e i cittadini sono stati calati dai vigili del fuoco dal palazzo rischiando di rimanere ustionati».A parlare è Domenico, consigliere.