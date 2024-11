Novaratoday.it - Perturbazione artica in arrivo: prevista neve anche a Novara

I primi fiocchi bianchi della stagione dovrebbero arrivare in città già a novembre.Dopo i venti di fhon che, nella giornata di mercoledì 20 novembre, hanno liberato i cieli, ci sarà un brusco calo delle temperature, come spiega Lorenzo Bardellino di 3B Meteo.Nevicate in montagna e qualche.