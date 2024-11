Ternitoday.it - Perde il controllo dell’auto e si ribalta in via Martin Luther King a Terni

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via. Per cause in corso di accertamento, una donna ha perso ildella sua utilitaria, una Fiat Panda,ndosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto alimentata a metano.