Vanityfair.it - Perché Valditara è allergico alla parola «patriarcato» e sbaglia i dati sugli immigrati

Dopo Giulia Cecchettin sono morte altre 120 donne, ha detto il padre Gino, presentando la fondazione intitolatafiglia: una strage silenziosa che non finirà finché non smetteranno di strumentalizzarla per fini politici. Ecco i punti critici del discorso del ministro