Quifinanza.it - Pensioni, arriva la tredicesima: le date del pagamento e gli importi

Leggi su Quifinanza.it

Dicembre è sempre un mese molto atteso per i pensionati italiani, perché, come di consueto, scatta nel cedolino Inps anche l’accredito dellamensilità. Dopo Natale poi per chi è in pensione ci sarà una bella novità, con aumenti dal 1à gennaio 2025. Vediamo intanto come si calcola lae quando avviene il2024Laspetta a tutti i pensionati italiani, così come a tutti i lavoratori dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, compresi i lavoratori con contratto part-time o di apprendistato.Come si calcolaPer i pensionati l’importo dellacorrisponde a una mensilità in più sull’assegno previdenziale. Nel loro cedolino di dicembre, i lavoratori a riposo troveranno dunque una doppia erogazione.QuandoIldellaviene effettuato in genere prima delle festività natalizie o comunque entro la fine del mese.