Torinotoday.it - Pautasso Antonio, esperto di matrimonio: lo spettacolo al Teatro Italia di Borgaro

Leggi su Torinotoday.it

di" sabato 23 novembre ore 21 aldi. Una commedia comicissima in due atti, del gruppo teatrale Volti anonimi. Un classico delpiemontese, che divenne il cavallo di battaglia di Macario. E se non sei madrelingua piemontese. non.