Ilgiornaleditalia.it - Pattinaggio: Figura. Sei italiani sul ghiaccio della Cup of China

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Grande attesa a Chongqing per il ritorno in gara nella danza di Guignard e Fabbri ROMA - Le giornate di venerdì 22 e sabato 23 novembre vedranno l'ISU Grand Prix impegnato nella Cup of, sesta e ultima tappa del massimo circuito internazionale deldi. In questo 2024, l'appunt