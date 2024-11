Pordenonetoday.it - Partito il cantiere per la pista di pattinaggio sul ghiaccio: ecco quando aprirà

Leggi su Pordenonetoday.it

Sono partiti i lavori per l'installazione delladiin piazza XX settembre. La struttura, ormai una tradizione del centro storico nelle festività natalizie sarà riempita e raffreddata nei prossimi giorni. L'apertura al pubblico è prevista per venerdì 29 novembre, in concomitanza.