Ilrestodelcarlino.it - Paponi ha già rescisso. Fine della carriera?

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un attaccante in uscita nel Castelfidardo. Si tratta di Danieleche ha trovato poco spazio in poco più di due mesi nella squadra biancoverde. Un colpo rimasto in canna per la società fidardense visto cheha segnato solo un gol in campionato con i fidardensi, il quinto nel 5-0 casalingo rifilato dalla squadra di Giuliodori al Termoli e poi un guizzo in Coppa Italia, contro la Civitanovese, una decina di giorni fa, realizzando la rete del vantaggio nel 4-1 rifilato dai biancoverdi ai rossoblu. La voce di un possibile addio era nell’aria da giorni e ieri la società fidardense ha comunicato "la rescissione consensuale del contratto per motivi personali extra calcistici" con l’attaccante anconetano, classe 1988, che era alla sua prima esperienza in D. In precedenzaaveva militato solo in categorie prof indossando tra le varie le maglie di Parma, Cesena, Bologna, Perugia, ma anche Ancona, Bari, Imolese e ultima Fermana, segnando anche in A e in Coppa Uefa.