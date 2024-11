Ilpiacenza.it - Panettoni solidali per l’Uganda, al via la campagna di Africa Mission

La pasticceria Galetti devolverà due euro per la vendita di ogni panettone artigianale da un chilo alla"Un pozzo d’acqua in Uganda" portata avanti dal Movimento di don Vittorione.Un panettone buono in tutti i sensi. È quello della storica pasticceria Galetti di Piacenza, in corso.