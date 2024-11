Casertanews.it - Palo della luce crolla su un'auto in strada

Leggi su Casertanews.it

Tragedia sfiorata in via Tevere, all'interno del quartiere Acquaviva di Caserta. Un, evidentemente eroso alla base, ha ceduto sotto le sferzate del vento finendo su una Toyota Yaris in transito. Fortunatamente non si registrano feriti anche se la vettura è rimasta pesantemente.