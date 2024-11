Milanotoday.it - Pagati dagli 007 russi per 'mappare' zone sensibili di Milano

Leggi su Milanotoday.it

Avrebbero cercato, fotografato e documentato installazioni militari a, ma anche altredella città non coperte dalle telecamere. Tutto a pagamento. Tutto pagato, secondo l’accusa, dai servizi segreti. Per questo sono finiti nei guai, al centro di una indagine per corruzione.