Ilnapolista.it - Padelness, Napoli capitale del padel e del fitness per tre giorni (alla Mostra d’Oltremare)

Leggi su Ilnapolista.it

delper trediventainternazionale dello sport con, che, da venerdì 22 a domenica 24 novembre, dalle 10 alle 20, saràdi(ingresso Viale Kennedy – padiglioni 4, 5 e 6). Per la prima volta in Italia viene ideata e organizzata una fiera che unisce i mondi dele dele si rivela un progetto vincente con Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco che sono riusciti a mettere insieme pezzi importanti e prestigiosi dei due mondi sportivi e a posizionareal centro del mondo, con il torneo Fip Rise Open femminile e maschile by Mcv (montepremi di 15mila euro) – in arrivo in città giocatori e giocatrici da 15 paesi (Italia, Spagna, Argentina, Portogallo, Georgia, Germania, Belgio, Francia, Olanda, Svezia, Gran Bretagna, Turchia, Danimarca, Estonia, Stati Uniti) – con Vida Macura Maglica, testimonial Extreme Training®? e guest2024; e con Jill Cooper (superjump), presenter internazionale e personaggio mediatico televisivo.