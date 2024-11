Vanityfair.it - Pablo Trincia: «Lavorare alle mie storie mi fa soffrire moltissimo. Ai miei figli insegno a non tacere di fronte alle ingiustizie»

Leggi su Vanityfair.it

Dopo il successo su Spotify, E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano diventa una docuserie in onda il 20, il 21 e il 22 novembre in esclusiva su Sky e, in questa intervista, il suo deus ex machina si racconta come non ha mai fatto prima