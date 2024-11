Lanazione.it - «Ospedale Fratta: no al depontenziamento dell’Ortopedia»

Arezzo, 20 novembre 2024 – Cortona e Castiglion Fiorentino: dichiarazione dei sindaci Luciano Meoni e Mario Agnelli: no al«A seguito delle attività dell’Azienda sanitaria che hanno cambiato gli assettidell’Santa Margherita, registriamo già le prime avvisaglie di un depotenziamento della risposta che il presidio sanitario della Valdichiana aretina era stato in grado di offrire fino a poco tempo fa. Constatiamo che con l’incarico affidato al dottor Ludovico Panarella si è infatti registrato un aumento consistente delle attività e quindi della risposta alle esigenze della nostra popolazione e non solo. Restano ancora senza risposta le istanze che abbiamo posto al presidente della Regione Toscana nell’incontro dello scorso ottobre a seguito del cambio del primario.