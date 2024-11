Unlimitednews.it - Orfani speciali, Mulè “Individuare percorso di ricostruzione affettiva

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’amore e l’affettività non potranno mai essere quelli naturali nel rapporto tra un bambino e un altro soggetto. Possiamo e dobbiamo però avere la capacità di costruire un, certamente complesso, dicon un sostegno psicologico e legale, con un approccio concreto e multidisciplinare.ricostruire sulle macerie di una famiglia distrutta. È una sfida alta e terribile alla quale però non possiamo sottrarci, alla quale dobbiamo una risposta realmente sfidante. Siamo qui per questo e vi ringrazio per consegnarci oggi il portato umane scientifico di esperienze che miglioreranno ognuno di noi, come uomini e come legislatori. Una persona speciale per sua natura è una rarità, una gemma da custodire con estrema cura: è un figlio di tutti noi e nessuno di noi può sottrarsi al compito di accudirlo e amarlo”.