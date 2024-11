Palermotoday.it - Open Fiber, a Marineo partiti i lavori per la fibra ottica: la rete ultraveloce e green connetterà 568 utenze

Al via ail “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del Pnrr per rendere disponibili i collegamenti internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento dinel paese prevede il cablaggio in modalità Ftth (To The Home, lafino a casa).