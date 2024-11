Romatoday.it - Odio i monologhi (però li faccio)

Leggi su Romatoday.it

li)” è un viaggio immaginario tra le smanie tragicomiche della nostra società. Quanti di noi soffrono della sindrome del millennio, e cioè la paura di essere fraintesi? Quanti di noi vedono il dialogo quasi come un pericolo, come il rischio di uscire anche solo per.