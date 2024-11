Lapresse.it - Nuovo Codice della Strada, il Senato approva la riforma

L’Aula delha dato il via libera al ddl sul, con 83 sì, 47 no e un astenuto. Il provvedimento, giàto dalla Camera, è legge. Sono stati respinti tutti gli oltre 350 emendamenti presentati dalle opposizioni. Salvini: “Finalmente è legge, più sicurezza e prevenzione”“Ilè finalmente legge. Più sicurezza e prevenzione, contrasto ad abusi e comportamenti scorretti, norme aggiornate ed educazionele vera. È un risultato frutto di un lungo confronto durato più di un anno con associazioni, enti locali, realtà dell’automotive ed esperti (esperti veri, non quelli che nelle ultime ore hanno diffuso fake news sulle maxi-multe per eccesso di velocità), con un obiettivo comune: ridurre le stragi sulle strade italiane. Avanti così”.