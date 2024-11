Ilgazzettino.it - Nuovo codice della strada, Brugnaro: «Venezia avrà il barcavelox, azione fondamentale per il contrasto del moto ondoso»

Leggi su Ilgazzettino.it

- Come per le auto sulle strade, ancheuno strumento omologato, il "", per sanzionare gli eccessi di velocità discafi e barchini.