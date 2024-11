Bubinoblog - NOVE CANCELLA PER FLOP CHISSÀ CHI È. NELL’ACCESS TORNA CONTICINI CON CASH OR TRASH

Ilè sotto gli occhi di tutti e il destino è segnato. “chi è” si avvia alla chiusura con le ultime puntate registrate e a fine anno saluterà il pubblico di.Il game show che Amadeus aveva condotto con successo su Rai1 con il titolo “Soliti Ignoti”, non ha avuto il medesimo riscontro nella nuova avventura su Discovery.Vari testa a testa con “100% Italia” su Tv8, superato in casa da “Casa a Prima Vista” su Real Time e ieri da “Cortesie per gli Ospiti”. I vertici hanno deciso di chiudere.Ci pensa Davide Maggio ad anticipare la notizia, aggiungendo che da gennaio l’access ditornerà a gran voce in mano a Paoloe “or”.Cosa farà Amadeus? Intanto prosegue “La Corrida” che sta andando abbastanza bene e, svela Il Fatto Quotidiano, è al lavoro su due format inediti.