Nintendo protagonista Milan Games Week & Cartoomics

Anche per questa nuova edizione di, si riconferma la presenza di, il leader nipponico dell’intrattenimento interattivo che offrirà quasi 1000 metri quadri di divertimento a tutti i visitatori della manifestazione. Dal 22 al 24 novembre, presso il padiglione 11 di Fierao (Rho), prenderà vita un evento senza precedenti che vedràcomeindiscusso, con tante sorprese, un palco sempre attivo e le moltissime esclusive che hanno definito l’identità diSwitch. Su oltre 90 postazioni, infatti, sarà possibile trascorrere del tempo in compagnia delle uscite più recenti come The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Super Mario Party Jamboree e Mario; Luigi: Fraternauti alla carica, o sfidare amici e parenti sui tanti titoli multigiocatore, cooperativi e competitivi.