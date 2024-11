Cms.ilmanifesto.it - Niente fondi né assunzioni: salute a rischio

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Non sarà un giorno senza medici perché, come in tutti i servizi essenziali, il diritto di sciopero nel comparto sanità è rigidamente regolato. Ma l’astensione dal lavoro proclamata per oggi .néil manifesto.