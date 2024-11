Fanpage.it - Nel nuovo Codice il governo Meloni ha bocciato tutte le proposte di famiglie di vittime della strada

Ilapprovato dal Senato interviene su diversi temi: guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti, neopatentati e altri ancora. Ma secondo il gruppostrage - che raccoglie moltedi- non ci sono interventi sulle vere cause degli incidenti. E anzi, in alcune casi la situazione viene peggiorata. Anche perchéledellesono state ignorate.