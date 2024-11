Europa.today.it - Neanche l'influenza ferma Laura Pausini. Tre ore di show e il messaggio contro il femminicidio

Dalle ultime fino alle primissime canzoni: lodia Roma (per la data di martedì 19 novembre) segue un itinerario al contrario. Per intenderci: inizia con "Ciao" (brano uscito da poco) e termina con "Non c'è" (era il 1994). Nel mezzo, un mare di brani che hanno segnato la storia.