Reggiotoday.it - 'Ndrangheta, assolto in Appello l'ex assessore comunale Suraci

Leggi su Reggiotoday.it

Dominique Giovanni, exed ex consiglieredi Reggio Calabria, condannato in primo grado, nel 2018, a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, è statoin.Per lo stesso reato la Corte d'assise d'di Reggio Calabria ha.