Ternitoday.it - Narni, un incontro per ricordare Sascha Manuel Proietti: “Tutto qui dentro parla di lui”

Leggi su Ternitoday.it

A poco meno di un mese e mezzo dalla tragica scomparsa di, il Beata Lucia diha pensato di dedicargli una cerimonia per ricordarlo. L'evento è in programma sabato 23 novembre alle 16 presso la Sala Bravi dell'istituto, in piazza Marzio a. ‘In ricordo di: le.