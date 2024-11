Spazionapoli.it - Napoli-Roma, arriva il messaggio del dirigente: ha spiazzato tutti

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della, ha parlato nel corso del Social Football Summit 2024, tirando in ballo anche ildi De Laurentiis. Si avvicina il ritorno del campionato e con esso il big match tra, due squadre che si affronteranno a viso aperto e che proveranno a portare a casa tre punti importanti. I giallorossi ripartono da Claudio Ranieri, scelto per prendere il posto di Ivan Juric, con l’ex Torino che a sua volta era stato indicato come sostituto ideale di Daniele De Rossi. Tre allenatori in pochissimo tempo, un aspetto che nella capitale sta facendo discutere e che potrebbe rivelarsi importante anche nelle dinamiche giallorosse dei prossimi mesi.Bisognerà capire quanto Ranieri riuscirà ad incidere in questi primi giorni di lavoro, e proprio per questo dall’altra parte ci sarà un Antonio Conte che dovrà preparare al meglio la sfida contro i capitolini.