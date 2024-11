Spazionapoli.it - Napoli, David Neres emoziona tutti: l’annuncio da brividi – VIDEO

In casa, in attesa del match di domenica contro la Roma, bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di.Ilgiocherà domenica prossima volta allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma di Claudio Ranieri. Per Antonio Conte sono arrivate delle ottime notizie per questa gara così importante.Fortunatamente, infatti, il tecnico pugliese avrà a disposizione per il match contro la Roma sia Romelu Lukaku che Scott McTominay. Questi ultimi due, nonostante gli acciacchi avuti con le rispettive nazionali, sono infatti perfettamente arruolabili per la partita contro la squadra giallorossa. La formazione azzurra che scenderà in campo, dunque, dovrebbe essere quella vista contro l’Inter, senza dimenticare il possibile ballottaggio tra Olivera e Spinazzola., invece, sarà una pedina fondamentale a gara in corso.