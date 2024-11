Spazionapoli.it - Multiproprietà Napoli-Bari, Luigi De Laurentiis non lascia dubbi: l’annuncio è netto

Leggi su Spazionapoli.it

Deha parlato in conferenza stampa della situazione legata alladi: ecco le sue parole.Deha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla situazione dele sul rapporto tra il club pugliese e il. In Puglia la direzione societaria non è per nulla apprezzata, specialmente dopo la questione della squadra-cuscinetto, com’è considerata da molti ilrispetto al. Anche nel corso di questo intervento,Deha voluto far capire come si tratti di due situazioni economiche e gestionali ben separate e distinte.Denetto: “Paragonare le due piazze è impossibile”Deè intervenuto in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione dele sul rapporto con il:Paragonare le due piazze è impossibile.