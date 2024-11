Ilrestodelcarlino.it - Morto Gianfranco Mariotti, addio al padre del Rossini Opera Festival

Pesaro, 20 novembre 2024 – Nella sua casa di Roncosambaccio nei dintorni di Pesaro si è spento nel pomeriggio di oggi. Nato nel 1933è stato ildelcreato nel 1980, e diventato attraverso gli anni la massima manifestazione mondiale di musicaana, della quale è stato anche soprintendente fino ad alcuni anni fa nonché uno dei artefici di quella che venne denominata laRenaissance. Fra l'altro era anche ildel direttore d'orchestra Michele, attualmente alla guida dell'di Roma. Conscompare una delle figure più rilevanti del mondo musicale e dell'lirica in particolare della seconda metà del Novecento. Figura eminente della cultura pesarese , esce di scena proprio nell'anno in cui la città è Capitale della cultura grazie anche alla sua attività svolta per decenni.