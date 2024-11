Oasport.it - Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò: “I lavori procedono al meglio anche per la pista di bob”

All’inizio delle Olimpiadi Invernali dimancano poco meno di 15 mesi e l’attesa per i Giochi sta crescendo sempre di più in Italia, che tornerà a ospitare un evento di questo tipo 20 anni dopo la rassegna di Torino 2006.A tal proposito, in una conferenza stampa post Giunta del CONI, il numero uno dello sport italianoha detto: “Iper– riporta l’ANSA –a pieno ritmo. Il presidente del CIO, Thomas Bach, farà visita ai massimi livelli istituzionali italiani e sarà nel nostro paese il 24-25 gennaio e dal 3 al 5 febbraio e il 5 sarà aperché ci sarà la cerimonia di “One Year To Go” di”.Poi ha aggiunto: “Oggi non c’è più questa attenzione spasmodica sullada bob. Tutte quante le opere precedono. Sono contento del gruppo di lavoro di”.