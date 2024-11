Calcionews24.com - Milan, attesa per il recupero di Gabbia: il difensore può rientrare contro la Juventus?

Leggi su Calcionews24.com

Ilsi prepara per la sfidala: bisognerà vedere setornerà in campo Ilpunta alla sfidalain casa, un appuntamento che non si può sbagliare. I rossoneri vorranno replicare la vittorial’Inter nel derby, dimenticando il ko interno con il Napoli. Big match in chiaro .