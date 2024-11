Pianetamilan.it - Milan, Albertini: “Leao discontinuo. C’è pressione sui giocatori forti” | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Demetrio, ex centrocampista del, ha parlato di Rafaeldopo la presentazione del Gran Galà del Calcio AIC 2024A margine dell'evento di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC 2024, Demetrio- ex centrocampista del- ha parlato del momento di forma di Rafaele di quali sono gli aspetti in cui può migliorare. Ecco ilcon le sue dichiarazioni