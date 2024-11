Lapresse.it - Migranti, ok del Csm alla tutela dei giudici di Bologna

Leggi su Lapresse.it

Via libera del plenum del Csmdelibera della prima commissione adeidi, finiti al centro della bufera dopo aver rinviatoCorte di giustizia europea il decreto legge ‘Paesi sicuri‘ approvato dal governo per sbloccare la situazione dei trasferimenti diin Albania.La risoluzione, votata stamani a Palazzo Bachelet, ha ottenuto 26 voti favorevoli, 5 contrari e nessun astenuto. Cosa avevano stabilito idiIl Tribunale dia fine ottobre aveva rinviatoCorte di Giustizia Ue il dl Paesi sicuri approvato dal governo, ponendo aieuropei il quesito su quali norme vanno applicate per definire il Paese di provenienza di un migrante come ‘sicuro‘. Secondo idii criteri usati dal governo contrasterebbero con il diritto europeo e quindi questo potrebbe condurre a una disapplicazione delle norme del decreto.