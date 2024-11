Lanotiziagiornale.it - Migranti, il presidente del Tribunale di Milano, Roia, boccia il governo sulle convalide: “Intervento irrazionale e scomposto”

Una sonoratura dei due decreti che reintroducono il reclamo in Corte d’Appello contro i provvedimenti dei tribunali territoriali sulla concessione o meno della protezione internazionale arriva anche daldeldi, Fabio.“Un”Per, infatti, la riforma voluta dalsui“rappresenta unassolutamenteche definirei fuori dal ‘sistema’: non si comprende perché le Corti d’Appello, che non hanno competenza in materia di immigrazione e protezione internazionale, dovrebbero avere ora questa competenza e solo per questo settore esclusivo”.I numeri che rendono infattibile la riforma“Ritengol’nel sistema giustizia tenendo presente che ledei trattenimenti non allevierebbero il carico gravoso del” aggiunge ildel Palazzo di Giustizia.