Quotidiano.net - Mattarella, un dovere difendere bambini da guerre e violenze

"Milioni die adolescenti nel mondo affrontano ancora povertà, esclusione sociale, disuguaglianza e negazione di diritti fondamentali. Proteggere ida, violenza, sfruttamento e ogni forma di abuso non è solo un obbligo giuridico: è unmorale che chiama tutti a fare della tutela dei giovani una priorità collettiva". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dell'anniversario della firma da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Un trattato internazionale, sottolinea, "di importanza storica che ha riconosciuto in capo aila titolarità di diritti specifici, concepiti sui loro bisogni di crescita, protezione e sviluppo. La ratifica della Convenzione da parte di un numero considerevole di Paesi - osserva il capo dello Stato - non ha risolto tuttavia le criticità esistenti.