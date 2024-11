Ilgiorno.it - Maria Teresa Avallone morta per un intervento estetico: “Il chirurgo ignora le regole base della scienza medica”

Seregno (Monza e Brianza), 20 Novembre 2024 - "Appare evidente la gravitàcolpa del medico, lo scarto marcato, nettissimo e inescusabile delle sue condotte dalle- per certi versi le più elementari -". Queste le motivazioni per cui il giudice del Tribunale di Monza Carlo Ottone De Marchi ha condannato a 16 mesi di reclusione, seppur con la pena sospesa e la non menzionecondanna sul certificato penale, ilcon studio a Seregno Maurizio Cananzi per la morte, dopo 32 minuti di arresto cardiaco all'arrivo del 118 e 3 mesi in coma, di, che voleva sottoporsi ad un trattamento per il sollevamento dei glutei. Il medico, intervenuto "senza l’ausilio di un secondo operatore, come imposto, oltre che da generali norme di cautela, in forma specifica dalla legislazione - sostiene il giudice nelle motivazionisentenza - non ha adeguatamente affrontato l'emergenza cardiaca utilizzando il defibrillatore e non ha praticato un massaggio cardiaco adeguato senza procedere all’ossigenazionepaziente ed effettuando compressioni poco efficaci e in una posizione non corretta, come peraltro indicato dall'operatrice del 118 intervenuta.