Corrieretoscano.it - Mara Venier a ‘Belve’: “Violenza fisica e psicologica”

Leggi su Corrieretoscano.it

si è raccontata a cuore aperto a ‘Belve‘, il programma condotto da Francesca Fagnani, rivelando di aver vissuto un periodo particolarmente difficile della sua vita. La conduttrice di ‘Domenica In’ ha parlato senza filtri di esperienze dolorose che l’hanno segnata profondamente.“Nella mia vita sono accadute cose a cui non ho saputo reagire. Ero una ragazza molto fragile, vulnerabile, indifesa. Mi hanno potuto fare del male vero. Poi sono diventata adulta e ho imparato a difendermi dopo tutto quello che ho passato. Mi riferisco a unache ho subito per molti anni, non ero capace di reagire. Non avevo spessore, forza, intelligenza per farlo. A quei tempi era tutto diverso, adesso le donne denunciano e bisogna denunciare. Ora vedo una foto e dico ‘povera’.