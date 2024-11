Iltempo.it - Manovra, Mangiacavalli (Fnopi): "Come sempre vicini agli infermieri che scioperano"

Leggi su Iltempo.it

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - "La Federazione è davicina ai colleghi che anche oggi hanno aderito allo sciopero. Cosìlo saremo il prossimo 29 novembre in occasione dello sciopero generale. Abbiamo ben chiare le criticità del Servizio sanitario nazionale e proprio per questo stiamo lavorando per portare avanti le istanze di sviluppo professionale". Lo sottolinea in una nota la presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professionistiche (), Barbara, in occasione della giornata di sciopero nazionale di medici,e dirigenti sanitari proclamato per oggi da alcuni sindacati del settore."Siamostati a favore del dialogo con tutte le istituzioni - evidenzia - e il percorso intrapreso dalla Federazione sta producendo dei risultati importanti,ad esempio l'introduzione di tre nuove lauree magistrali ad indirizzo clinico, che renderanno più attrattiva la nostra professione.