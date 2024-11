Quotidiano.net - Manovra: Leo, obiettivo inserire taglio Irpef su ceto medio

Leggi su Quotidiano.net

"Noi abbiamo spostato l'asticella in avanti, perché abbiamo riaperto i termini per il concordato, fissati al 12 dicembre: ci auguriamo che ci sia un gettito aggiuntivo che verrà messo a servizio della riduzione dell'aliquota del". Lo afferma Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle finanze, rispondendo a una domanda sulla possibilità che ildell'per ilpossa rientrare in. L'ipotesi sarebbe di portare l'aliquota al 33% ai redditi fino a 60mila euro, aggiunge Leo a margine di un incontro in Assolombarda a Milano sulla riforma fiscale per le imprese. "Oggi abbiamo un meccanismo a tre aliquote: 23%, 35% e 43%. Nella fascia da 28mila euro a 50mila è prevista un'aliquota del 35%. Se si riesce a portare l'asticella al 33% e magari abbracciare anche la fascia dai 50mila euro in su, per lo meno per 10mila euro, si arriverebbe a una cifra molto consistente", spiega Leo.