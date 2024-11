Frosinonetoday.it - Maltempo, allerta gialla per vento forte per la giornata odierna

Leggi su Frosinonetoday.it

Dopo unadi timido sole con temperature gradevoli per essere a fine novembre da oggi cambia lo scenario con l'arrivo delle nuvole in tutto il Lazio ed anche in provincia di Frosinone. Oltre alle nuvole che potrebbero portare a delle precipitazioni sparse ci sarà anche unabbastanza.