Foggiatoday.it - Mal di testa e cefalee, in Puglia un percorso assistenziale diagnostico terapeutico

Leggi su Foggiatoday.it

I mal dinon sono tutti uguali, ma alcuni tipi possono essere causa di disabilità per alcune persone. Episodi frequenti e intensi, per più giorni consecutivi e per più mesi, possono significare emicrania o cefalea cronica e vanno trattati con la giusta cura. Per questo motivo, la.